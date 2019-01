Oltre 2 mila persone in piazza a Genova contro il dl sicurezza

Genova (askanews) - Oltre 2 mila persone sono scese in piazza a Genova per protestare contro il decreto sicurezza ed il sindaco Marco Bucci che lo ha sostenuto. Alla manifestazione, promossa da partiti e associazioni della sinistra, organizzazioni no profit e cooperative sociali, ha aderito anche il Pd. Alcuni militanti dem, che sventolavano le bandiere del partito, sono stati però contestati da un gruppo di antagonisti.I manifestanti, dopo essersi radunati intorno alle 18 di lunedì sera nella centralissima piazza De Ferrari, hanno sfilato in corteo fino a Palazzo Tursi, sede del Comune, dove più volte è stato scandito lo slogan "Vergogna, vergogna" all'inizio del sindaco Bucci "che -hanno spiegato gli organizzatori della protesta- ha appoggiato un decreto che va contro la storia di accoglienza del capoluogo ligure". La manifestazione è terminata poco prima delle 20 con un sit in davanti all'ingresso di Palazzo Tursi.