Omicidio nel Napoletano, 72enne ucciso a colpi di pistola in auto

Napoli (askanews) - Una persona di 72 anni è stato uccisa a colpi dipistola ad Afragola in provincia di Napoli. Il corpo dell'uomo, identificato come Salvatore Caputo, è stato rinvenuto all'interno di un'automobile, all'incrocio tra via Benedetto Croce e via Ugo Foscolo, nella parte centro settentrionale della cittadina campana. La vittima, un imprenditore, aveva a suo carico alcune denunce per abusi edilizi.Diversi i proiettili calibro nove che hanno crivellato la vettura, una Volkswagen Golf, e che sono stati rinvenuti, anche sul manto stradale, dagli agenti del commissariato Afragola e dai poliziotti della Scientifica che indagano sull'omicidio.