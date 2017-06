Piano mare, Muzzillo: il Porto di Ostia un fiore all'occhiello

Roma, (askanews) - Una nuova vocazione più ecologica per Ostia ma anche più culturale con le iniziative di Zetema Progetto Cultura: lo ha detto l'assessore al Bilancio del Comune di Roma, Andrea Mazzillo, a margine della presentazione del Piano Mare 2017 per Ostia in collaborazione con Ama e con il Porto Turistico."Innanzitutto un grande ringraziamento all'amministratore giudiziario del Porto Donato Pezzuto e al Tribunale di Roma che sta lavorando seriamente per riportare alla legalità questo territorio" ha detto Muzzillo. "Il Porto Turistico di Roma è il fiore all'occhiello su cui bisogna investire e Ama sta dimostrando anche con questo protocollo siglato la volontà di aiutare gli operatori economici del settore. Da qui anche ci deve essere una collaborazione piena. Il mare viene vissuto prevalentemente d'estate e anche gli eventi, le iniziative che si svolgono sul litorale devono essere giustamente comunicate a tutti, per garantire la sostenibilità per gli operatori. Stare in un territorio come questo non è semplice, soprattutto a seguito di vicende giudiziarie che sono abbastanza note. Quindi ci vuole coraggio e bisogna sostenere tutte le attività che stanno operando in tal senso. Zetema è un'azienda del comune che sicuramente si presta a questa attività".