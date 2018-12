Ponte Morandi, Bucci: aperto stasera cantiere per demolizione

Genova (askanews) - E' stato aperto stasera il cantiere per la demolizione dei due monconi di Ponte Morandi. Lo ha annunciato il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto sul torrente Polcevera, Marco Bucci, a esattamente quattro mesi dalla tragedia dello scorso 14 agosto."Il cantiere per la demolizione -ha spiegato il primo cittadino a margine di un convegno nel capoluogo ligure- è già aperto da stasera. Ci sono già i macchinari e domani faremo l'inaugurazione", ha concluso Bucci.