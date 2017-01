Presa la banda dei pendolari: napoletani rapinatori a Torino

Roma, (askanews) - E' stata presa la banda dei pendolari del crimine: persone residenti a Napoli e provincia, a Torino per compiere rapine. I carabinieri della Compagnia Torino-Mirafiori hanno eseguito 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone (Vincenzo Cinquegranelli, 55 anni, Nicola Lala, 58 anni Ciro Guadagnuolo, 37 anni, Enrico Carrara, 28 anni, Pasquale Troise, 34 anni, Gianluca Todisco, 26 anni) accusate di associazione per delinquere, rapina aggravata e sequestro di persona.In una delle loro azioni più violente, il 26 agosto 2016 alla Banca d'Alba di corso Siracusa, a Torino, la banda dei pendolari, aveva malmenato un cliente che cercava di dare l allarme e sotto la minaccia di un coltello aveva sequestrato la direttrice della filiale e una ventina di clienti chiudendoli in uno stanzino.Per ogni singola rapina utilizzavano una scheda telefonica ad hoc, noleggiavano le auto per i colpi, utilizzavano placche simili a quelle usate dalle forze di polizia per entrare negli istituti di credito. Da Napoli a Torino, in treno o in aereo, viaggiavano sempre separati per evitare di essere collegati l'uno all'altro. Le rapine realizzate hanno fruttato oltre 300mila euro.