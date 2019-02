Preso nel cosentino il boss della 'ndrangheta Francesco Strangio

Roma, 15 feb. (askanews) - È stato arrestato nel cosentino Francesco Strangio, pluripregiudicato di San Luca, considerato un vero e proprio broker della 'ndrangheta del narcotraffico internazionale, in grado di gestire in prima persona ingenti approvvigionamenti di cocaina dal Sud America.Latitante dal gennaio 2018, deve scontare una condanna definitiva a 14 anni per associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti.Strangio, 38 anni, si nascondeva a Rose, in una mansarda in pieno centro cittadino, dove i carabinieri hanno trovato svariate carte di identità e un passaporto intestati a terzi, tre telefoni cellulari parzialmente bruciati in un camino, due valigie pronte per partire e tracce di cocaina sui mobili. Inoltre Strangio, che è stato portato nel carcere di Cosenza, aveva con sé circa 8.000 euro in contanti.