Raggi a RomeCup2018: tecnologia e robotica migliorano la vita

Roma, (askanews) - "Giusto sabato abbiamo ospitato la prima edizione di Formula E, quindi tecnologia ad altissimi livelli, tecnologia elettrica, che può dare altissime prestazioni e può aiutarci nella nostra vita quotidiana. E anche qui noi abbiamo, tra l'altro, ricerca portata avanti anche da studenti piccolissimi, si comincia dalle elementari, con dei corsi di coding, di robotica per super principianti, ma iniziamo a sviluppare la mente di persone e la ricerca, che a Roma è fondamentale, abbiamo tantissime università, abbiamo ricercatori d'eccellenza, per far sì che la tecnologia e la robotica possano aiutare a migliorare la nostra vita: lo ha affermato la sindaca di Roma Virginia Raggi, a margine della cerimonia inaugurale della Robotica RomeCup 2018, grande evento dedicato alla robotica e alle scienze della vita ospitato all'Università Campus biomedico della Capitale."Questo è il futuro, quello che qualche anno fa era solo immaginato e pensato adesso lo stiamo già realizzando. Il mio augurio va a tutti i ragazzi e a tutte le persone che vogliono lavorare in questo campo e di continuare ad avere una visione anche un po' folle e di realizzarla perché oggi finalmente si può", ha concluso.