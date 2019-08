Ragusa, sulla spiaggia di Scoglitti sono nate 121 tartarughe

Roma, 29 ago. (askanews) - Incredibile schiusa sulla spiaggia di Kamarina a Scoglitti, in provincia di Ragusa. Pescatori e bagnanti sono rimasti a bocca aperta quando si sono ritrovati davanti all'improvviso 121 tartarughine.Il lieto evento è avvenuto lo scorso 7 agosto ma ora le immagini del WWF lo hanno documentato. Le prime neonate di Caretta caretta sono state accompagnate verso il mare proprio dai presenti in spiaggia per evitare che si dirigessero verso la strada, attirate dalle luci. Poi è arrivata la biologa, operatrice del progetto Life Euroturtles, Oleana Olga Prato, che insieme ai volontari della O.A. WWF Area Mediterranea Cirino Strano e Giombattista Di Giacomo, ha continuato a vegliare sul nido in attesa che tutte le uova si schiudessero, sempre con l aiuto di turisti e residenti, che hanno garantito l accesso in mare di tutte le piccole tartarughe.Quest anno sono stati 30 i nidi segnalati in tutta la Sicilia, fra cui 23 sono gestiti dal WWF. Quasi i due terzi dei nidi segnalati sono concentrati nelle coste Sud-orientali, in particolare nelle province di Siracusa e Ragusa, dove il WWF ne sta monitorando 15.