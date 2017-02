Responsabilità sanitaria, Pittella: stop a medicina difensiva

Roma (askanews) - Il neonato ORSAF, Osservatorio su responsabilità sanitaria assicurazioni e farmaceutico, ha promosso un dibattito sulla riforma della responsabilità sanitaria in corso di approvazione. Il nodo è "battersi a tutti i livelli contro il fenomeno della medicina difensiva dannosa per i pazienti, per gli operatori sanitari e per il contribuente. A tale fine il neonato Osservatorio vuole monitorare legislazione e giurisprudenza in materia e promuovere un dialogo maggiore tra medicina e diritto". Ce ne parla il segretario dell'Orsaf, Domenico Pittella.