Roma, blitz Raggi a rimessa Atac: 45 filobus nuovi e abbandonati

Roma, (askanews) - Nello stile dei "blitz" della giunta grillina di Virginia Raggi, la sindaca di Roma, accompagnata dall'assessora ai Trasporti del Comune di Roma Linda Meleo, ha fatto visita al deposito Atac di Tor Pagnotta, a Sud della Capitale, denunciando l'abbandono da quasi due anni di 45 nuovi filobus.Una diretta video dal proprio profilo Facebook, che in tre ore si è guadagnata più di 89.000 visualizzazioni, 2.650 condivisioni e 5.500 likes, ma non sono mancati commenti ironici, come #famostostadio.Circa 28 minuti di diretta, con grande annuncio finale:"Un impegno che possiamo prendere tutti quanti è dire che li metteremo in funzione il prima possibile sulla linea Nomentana. Cerchiamo di capire se possiamo metterle tutte, come dicevi tu sul percorso misto, per liberare altre vetture che ci possono andare a coprire aree meno servite", ha promesso Raggi."Li vedrete a breve su strada", ha aggiunto Meleo.