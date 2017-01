Roma, manutenzione fantasma su bus Cotral: 1 arresto, 50 indagati

Roma, (askanews) - Truccavano le manutenzioni degli autobus delle linee regionali Cotral, facendo risultare di aver riparato pullman che continuavano invece a circolare senza gli standard di sicurezza o subivano continui guasti.Con l'operazione "Manutenzione fantasma" a Roma, i finanzieri del comando provinciale hanno arrestato il titolare di una società affidataria dell'appalto per la manutenzione e riparazione degli autobus di linea regionali, con le accuse di truffa aggravata ai danni dello stato e frode in pubbliche forniture.Cinquanta, inoltre, gli indagati, tra dipendenti infedeli e imprenditori, con le accuse di attentato alla sicurezza dei trasporti, truffa ai danni dello stato, frode in pubbliche forniture, abuso d'ufficio e falso. Le indagini, durate oltre due anni, hanno fatto emergere "una reiterata e spudorata condotta fraudolenta" realizzata da più società appaltatrici che, con la complicità di alcuni dipendenti infedeli di Cotral, che hanno certificato la corretta esecuzione delle manutenzioni degli autobus di linea, avrebbero incassato somme per prestazioni mai eseguite.