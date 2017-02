Roma, Raggi ai tassisti: basta riforme calate dall'alto

Roma (askanews) - La sindaca di Roma Virginia Raggi ha incontrato i tassisti romani in agitazione in questi giorni, accompagnata dall'assessora alla Mobilità Linda Meleo. La sindaca, che ha aperto una diretta sulla sua pagina facebook sull'incontro, ha promesso ai rappresentanti della categoria incontrati lungo i Fori Imperiali, che da giorni hanno bloccato il servizio in città per protestare contro l'apertura della concorrenza con i servizi di sharing previsto da un emendamento al Milleproroghe, di schierare il Comune in loro tutela."Apriremo un tavolo apposito per affrontare i vostri problemi - ha assicurato Raggi - In passato ci sono stati comportamenti non del tutto corretti da parte di alcuni, noi vogliamo incontrarvi e risolvere tutta la situazione nella legalità", ha concluso."Noi vogliamo che il tema del trasporto locale sia affrontato dagli amministratori locali, con le comunità, di concerto con gli operatori", ha detto ancora la sindaca Raggi incontrando i tassisti in sciopero. "Siamo con voi, per noi il servizio di trasporto su mezzo privato è il biglietto da visita della città. Deve essere regolamentato in modo chiaro, può essere migliorato ma le riforme calate dall'alto non ci piacciono", ha spiegato netta Raggi."Poi quelle fatte alle quattro di mattina...", ha ironizzato un tassista presente, cui la sindaca ha aggiunto "come sempre: la notte o ad agosto. Questa misura non soddisfa nessuno, tranne una categoria che non va regolamentata così", ha concluso.