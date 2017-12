Sequestrati 4 quintali di "botti" a Bari, due persone arrestate

Bari, (askanews) - Nel periodo delle festività Natalizie e con l'avvicinarsi del Capodanno, i militari del Comando Provinciale di Bari hanno intensificato i controlli sui botti illegali, sequestrandone 4 quintali.I militari della Compagnia di Trani (BT) e della Stazione di Ruvo di Puglia (BA), hanno arrestato due persone: un 25enne, con in possesso chili di materiale pirotecnico da confezionare e già confezionato e un 32enne trovato con circa 770 bombe carta e vario materiale di diversa tipologia. Entrambi sono agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.Sequestrati inoltre 280 kg di materiale pirotecnico e denunciate altre tre persone, di 34, 31 e 21 anni, tutti in possesso di materiale pirotecnico illegale.