Sgominata banda dei bancomat attiva tra Veneto e Lombardia

Treviso (askanews) - Sgominata dai carabinieri banda dei bancomat attiva tra Veneto e Lombardia. Sedici misure cautelari, 15 detentive più un obbligo di dimora, sono state eseguite dai carabinieri del Comando provinciale di Treviso nei confronti di altrettanti soggetti del Trevigiano e della provincia di Padova, Venezia, Vicenza e Verona, individuati quali componenti, a vario titolo, di due differenti associazioni criminali dedite agli assalti ai bancomat.Per gli investigatori sarebbero responsabili di almeno 35 episodi in numerose località del Veneto e della Lombardia. I destinatari delle misure sono gli stessi già tratti in arresto il 29 settembre scorso e successivamente rimessi in libertà dal Tribunale del Riesame di Venezia.