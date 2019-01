SsangYong dona al Comune di Milano una Tivoli dal design unico

Milano, 8 gen. (askanews) - La casa automobilistica coreana SsangYong ha donato al Comune di Milano, nella persona del vicesindaco Anna Scavuzzo, un modello Tivoli caratterizzato da un design unico: lo skyline stilizzato in duotono della città riprodotto sulla carrozzeria. Il design della vettura, realizzato da due ragazzi polacchi, è il risultato del concorso Tivoli Design Take Over svoltosi durante il Fuorisalone 2018 e sviluppato in collaborazione con il master in Transportation and Car design della Scuola Politecnica di Design. Il vicesindaco Anna Scavuzzo: "Oggi abbiamo voluto cogliere l'occasione di reinterpretare l'auto di servizio e di darle, sfruttando la creatività dei giovani, una veste particolarmente milanese".Il senso dell'iniziativa nelle parole dell'Ad del gruppo Koelliker e SsangYong Italia, Luca Ronconi: "Noi siamo legati alle più belle iniziative che ha la città di Milano in termini di cultura, design e di valorizzazione di idee e creatività. E' un linguaggio molto coerente con quello dello sviluppo del design dell'automobile. Quindi proseguiremo, anche per quest'anno avremo qualche collaborazione e qualche iniziativa molto interessante. Ben venga se riusciremo a far parlare ancora di più di Milano in questi contesti"."Tivoli Milano", così è stata battezzata la vettura, ha un motore diesel 1.6 Euro 6C ed è dotata di tecnologia premium come il navigatore con schermo da 7 pollici e di dispositivi di sicurezza e assistenza alla guida.