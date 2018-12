Strasburgo, prosegue caccia al killer: fermati due suoi fratelli

Strasburgo (askanews) - Oltre 600 uomini fra polizia e corpi speciali sono a caccia di Chérif Chekatt, l'uomo che ha riportato il terrore nel cuore dell'Europa sparando in un mercatino di Natale di Strasburgo, uccidendo 3 persone e ferendone 12. Fra loro un giornalista italiano, Antonio Megalizzi, in gravi condizioni.Mentre l'omicida, ferito, è in fuga, gli agenti hanno fermato quattro persone che potrebbero essere in qualche modo coinvolte nell'attacco: due di loro sono suoi fratelli e potrebbero dare una svolta alle indagini.Intanto nella sede del Parlamento europeo riunito in plenaria il presidente Antonio Tajani ha sottolineato l'importanza di reagire a un attacco che è avvenuto proprio nel cuore della democrazia e dell'Europa."Un attacco criminale contro la pace e la democrazia, contro il nostro modello di vita, ha detto. Dobbiamo reagire facendo il contrario di quelli che vogliono ferire la democrazia, andare avanti senza cambiare le nostre abitudini".