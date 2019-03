Studenti in piazza per clima, eventi in tutto il mondo

Sydney, 15 mar. (askanews) - Gli australiani, queste immagini arrivano da Sydney, sono stati fra i primi a scendere in piazza per #FridaysForFuture, la giornata dedicata alla lotta per il cambiamento climatico. Centinaia di migliaia di manifestanti, soprattutto studenti, in moltissime città di 100 paesi del mondo, compresi tutti gli Stati dell'Unione europea, partecipano allo "Sciopero Mondiale per il Futuro", ispirati dalla sedicenne svedese Greta Thunberg, diventata ormai il simbolo della ribellione generazionale degli studenti per il clima.157 città.