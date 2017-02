Taxi, anche a Genova scoppia la protesta: presidio in centro

Genova (askanews) - Si allarga anche a Genova la protesta dei tassisti contro il decreto Milleproroghe. Un centinaio di tassisti si sono radunati nella centralissima piazza De Ferrari con le loro auto e hanno dato vita ad un presidio pacifico davanti alla sede della Regione Liguria contro l'emendamento presentato dalla senatrice del Pd Linda Lanzillotta, in concomitanza con l'incontro a Roma tra i sindacati di categoria ed il ministro Delrio. Leonardo Cavagnoli è il portavoce del coordinamento dei tassisti genovesi."La situazione è decisamente grave, gli eventi sono precipitati con l'emendamento Lanzillotta che di fatto apre a pratiche abusive il nostro settore".Il servizio per le fasce più deboli, in particolare per i pazienti diretti in ospedale, è stato erogato gratuitamente e per non creare gravi disagi alla cittadinanza nel capoluogo ligure non sono stati organizzati cortei o blocchi stradali come avvenuto in altre città italiane. I manifestanti per ora hanno quindi scelto la linea morbida."In anni precedenti abbiamo dimostrato che siamo in grado di creare disagio, per il momento non riteniamo opportuno creare disagi alla cittadinanza al momento".