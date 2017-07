Telefono Azzurro festeggia 30 anni Al Giffoni FF con un video

Giffoni Valle Piana (askanews) - Telefono Azzurro al Giffoni Film Festival: l'associazione festeggia le sue prime 30 candeline alla rassegna cinematografica dedicata ai più piccoli. Per l'occasione è stato lanciato un video sulla sicurezza in rete e sull'uso improprio del web. Un tema che viene trattato con ironia e irriverenza in una clip che vede protagonista la webstar Edoardo Mecca e alcuni bambini e adolescenti del Giffoni. La clip, pone una serie di domande, tra cui "perché c'è così tanto odio sui social"? "perché ogni volta che mangio volete che faccio una foto"? E ancora bambini che chiedono: "perché pubblicate tante mie foto senza chiederlo?", perché al bar o al ristorante chattate invece di parlare tra di voi"?