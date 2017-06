Trasporti, Meleo promette: "Roma presto green e a misura d'uomo"

Roma, (askanews) - Funivie, mobilità su ferro, per rendere Roma green e sostenibile. Sono le promesse di Linda Meleo, assessore ai trasporti del comune di Roma."Il nostro obiettivo - ha detto Meleo su Facebook - è quello di rendere Roma sostenibile e completamente compatibile con le esigenze dell'ambiente. Lo vogliamo fare attraverso un piano che veda nuove infrastrutture per la mobilità, infrastrutture che negli ultimi anni sono mancati perché è mancata una programmazione seria di quella che dovrà essere la città del futuro in termini di mobilità"."Proprio per questo motivo, negli ultimi mesi - ha annunciato l'assessore - abbiamo messo in moto il piano urbano per la mobilità sostenibile e attraverso queste attività avremo quella che sarà la città del futuro, una città che dovrà essere green, sostenibile e incentrata soprattutto sulla mobilità su ferro. Per questo motivo abbiamo fatto un resoconto di quelle che possono essere le opere che sicuramente andranno a finire all'interno di questo piano. Tra queste opere abbiamo identificato il ferro, una serie di linee tranviarie, e una serie di altre attività e opere legate a infrastrutture nuove che sfruttano le nuove tecnologie, come le funivie e altri sistemi di mobilità molto sostenibili come corridoi o ad esempio il prolungamento della linea 90. Così - ha concluso Meleo - disegneremo una città a misura d'uomo, una città che sia veramente sostenibile".