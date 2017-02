Trasporto aereo, sciopero di 4 ore dei dipendenti di Alitalia

Milano (askanews) - Sciopero di 4 ore, dalle 14 alle 18 di giovedì 23 febbraio, nel settore del trasporto aereo che riguarda Alitalia, le aziende di gestione aeroportuale e di handling; il personale di terra delle compagnie aeree straniere ci sarà.Lacompagnia italiana ha fatto sapere che impiegherà su alcune rotte aerei più grandi per facilitare la riprotezione dei passeggeri ma ha invitato tutti i viaggiatori con un volo prenotato per il 23 febbraio e la prima mattinata del 24 a verificarne lo stato, prima di andare in aeroporto, cercando su internet o chiamando il numero verde 800.65.00.55 o il +39.06.65649, dall'estero.Lo sciopero è stato indetto perché, per i sindacati non c'erano le basi per una trattativa sul rinnovo del contratto di lavoro scaduto il 31 dicembre 2016. L'azienda, lamentano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo, dal primo marzo ha intenzione di applicare un Regolamento aziendale, al posto del contratto scaduto, facendo decadere anche gli scatti di anzianità.Si attende anche il nuovo Piano industriale della compagnia che dovrebbe essere presentato tra la fine di febbraio e i primi dieci giorni di marzo. L'azienda punta a un risparmio dei costi per 160 milioni di euro nel 2017 e la chiusura di alcune rotte. Nulla di certo sul numero degli esuberi che secondo indiscrezioni di stampa si aggirerebbero intorno alle 2 mila unità.