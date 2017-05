Usa, quadro di Basquiat venduto per 110 milioni di dollari

New York (askanews) - Un miliardario giapponese si è aggiudicato per 110 milioni e mezzo di dollari un quadro di Jean-Michel Basquiat, "untitled", del 1983, uno scheletro su tela realizzato ad olio, in acrilico e spray. La cifra è un record per Basquiat di cui l'anno scorso un autoritratto aveva realizzato oltre 57 milioni di dollari. Anche in quell'occasione l'acquirente era stato l'imprenditore giapponese Yusaku Maezawa. L'asta, tenutasi a New York da Sotheby, ha visto la vendita all'incanto anche di opere di Keith Haring, Blinky Palermo, Mira Schendel, Wolfgang Tillmans, Jonas Wood e Takeo Yamaguchi.