Veterinari Roma: un cane è per sempre, serve responsabilità

Roma, 18 ott. (askanews) - "Come Ordine del Medici Veterinari della provincia di Roma siamo qui a Euroma2 e abbiamo patrocinato e co-organizzato questa manifestazione perché riteniamo sia fondamentale far capire che il possesso di un animale è prima di tutto responsabilità. Ci sono alcune azioni che devono essere assolutamente fatte in maniera preventiva perché i nostri cani possano essere riconosciuti, parlo della microchippatura e della lotta al randagismo. Ed è un dovere curare l'animale finché si tiene. Chi questo non se lo può permettere deve rendersene conto. La responsabilità è veramente enorme".Così la presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Roma Teresa Bossù in occasione dell'evento di presentazione di "Un lavoro da cani", evento promosso da Euroma2 che, dal 18 al 20 ottobre, offrirà a tutti la possibilità di immergersi nell'universo dei 4 zampe incontrando associazioni e scuole di addestramento, visitando mostre e stand, assistendo a dimostrazioni pratiche. La manifestazione pone particolare attenzione al lavoro dei cani guida per non vedenti con la presenza del Servizio cani Guida dei Lions.