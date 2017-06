Videogiochi, MotoGp17: i brividi del Motomondiale mai così reali

Milano (askanews) - Il brivido del Motomondiale non è mai stato così reale. Il campionato prende vita in "MotoGp17", il videogioco firmato Milestone con tutti i piloti, le moto e le piste della stagione 2017, a cui si aggiungono oltre 70 piloti storici e nuove modalità di gioco.In uscita il prossimo 15 giugno, il videogioco oltre alla modalità offline con gare singole e campionato, si arricchisce di una modalità "Carriera Manageriale" per vivere il doppio ruolo di pilota e team manager e del primo MotoGp e Sport Championship, che, in esclusiva per PS4 e PS4 Pro, permetterà di mettersi alla prova online in un torneo internazionale in cui sfidare i più giocatori più bravi e vincere dei premi."Abbiamo implementato la fisica del videogioco" racconta Andrea Loiudice, Milestone's Marketing Manager, raccontando i dettagli che migliorano la giocabilità e la sensazione di realismo a partire dai suoni, reali, grazie alla registrazione diretta delle moto. Inoltre gli avversari sono diventati più competitivi, i sorpassi e le collisioni iper realistiche. Sensazione aumentata dai 60 frame per secondo, che garantiranno un maggior controllo della moto e un'esperienza di gioco vicina alla realtà.Il gioco sarà disponibile oltre che per PS4, PS4 Pro per Xbox One, e Windows PC/STEAM.