70 anni di tradizione e risate con "I Legnanesi"

Milano (askanews) - Il titolo del nuovo spettacolo è tutto un programma: "70 Voglia di ridere c'è", e racchiude davvero lo spirito dei Legnanesi. La divertente famiglia composta da Teresa, Mabilia e Giovanni festeggia un anniversario importante, in cui passato e futuro si legano per celebrare a teatro - tradizioni e risate in compagnia. Anche questa volta rigorosamente in dialetto lombardo "I Legnanesi" raccontano una storia, fatta di ringhiere che si snodano sui ballatoi, di vicini così vicini da avere la sensazione che vivano con te, dove si condividono gioie e preoccupazioni.In questi anni hanno saputo raccontare le trasformazioni sociali in atto e collezionare numeri da rockstar con oltre 160.000 spettatori ogni stagione. Ora forti del record di presenze a Milano lo scorso anno con più di 60.000 spettatori, tornano al Teatro della Luna dal 29 dicembre al 3 marzo 2019.