A Palermo inaugurata la mostra "Foresta urbana"

Palermo (askanews) - Il rapporto tra uomo e natura, tra natura e cultura, è sempre stato una costante dell'arte, fin dagli albori delle prime manifestazioni espressive dell'essere umano. E' questa idea che ha ispirato la mostra 'Foresta Urbana' inaugurata a Palermo, nel contesto ufficiale di Palermo Capitale della Cultura 2018. La mostra, a cura di Paolo Falcone, è promossa e realizzata dalla Fondazione Cultura e Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, in collaborazione con la Città di Palermo ed è visitabile presso il Polo Museale d'Arte Moderna e Contemporanea. Tra i protagonisti della rassegna artisti del calibro di Ai Weiwei, Doug Aitken, Francesco De Grandi, Jimmie Durham, Bill Fontana e tanti altri.A sottolineare l'importanza di questo percorso il Professor Emmanuele Emanuele, presidente Fondazione Terzo Pilastro Italia e Mediterraneo."La natura sta perdendo la valenza che aveva un tempo, la natura viene abbandonata e sistematicamente stavolta dall'industrializzazione e dal mondo nuovo che cresce in maniera esponenziale, quindi lo sforzo fatto da questi grandi artisti di simboleggiare la validità di questa natura nel nostro tempo è qualcosa si assolutamente encomiabile".Alcuni dei principali protagonisti della scena artistica internazionale sono stati invitati a esporre grandi opere "in situ" per creare una foresta di interpretazioni della natura. C'è però un piccolo rimpianto nelle parole di Emanuele."Il mio sogno era di avere le opere diffuse sul territorio di questa città meravigliosa che mi ha dato i natali. Sognavo di vederle anche nei quartieri dove la presenza della bellezza sarebbe estremamente utile per far capire agli abitanti di quelle zone meno felici che la bellezza è uno strumento per liberarsi dalla infelicità della propria vita"."Foresta Urbana" è un'iniziativa di grande valore culturale che vede riuniti veri fuoriclasse nel campo della ricerca espressiva contemporanea a livello internazionale.