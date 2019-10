A Rieti il Festival con Francesco nella Valle

Roma, 2 ott. (askanews) - "Fratelli, sposi e madri di ogni creatura": è questo il tema della seconda edizione del Festival "con Francesco nella Valle", organizzato dal 10 al 13 ottobre a Rieti dal laicato terziario francescano in collaborazione con i Frati minori di Rieti e di Roma e la diocesi del capoluogo laziale.Dopo il successo della prima edizione, confermato dalla calorosa partecipazione della comunità locale laica e religiosa, nonché da pellegrini e turisti provenienti da ogni parte d'Italia, anche il secondo appuntamento in programma nell'ottobre francescano, sarà animato da spettacoli, musical, concerti, teatro, celebrazioni religiose, incontri, dibattiti e momenti di solidarietà. Dall'alto dei quattro santuari, FonteColombo, Poggio Bustone, Greccio e la Foresta, testimoni di tanta storia legata a Santo Francesco - che apriranno le loro porte alle visite guidate - e fino al centro di Rieti, che sarà teatro della kemesse, in tutta la Valle santa, riecheggerà il messaggio evangelico francescano.