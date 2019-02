All'Eliseo showcooking contro lo spreco alimentare

Roma, 1 feb. (askanews) - Contro lo spreco alimentare per un riuso creativo. Al ristorante Cucina Eliseo di Roma va in scena uno showcooking, organizzato con il contributo del Ministero delle politiche agricole, che ha impegnato ai fornelli due "squadre di stelle", pronte a sfidarsi nel riutilizzo creativo delle eccellenze gastronomiche delle feste. Dall'antipasto a base di panettone, accompagnato da acciughe, scalogno in agrodolce e puntarelle, al dolce, un semifreddo goloso al torrone, passando per i ravioli ripieni di Cotechino Modena IGP, con lenticchie e una riduzione al vino rosso rimasto nelle bottiglie, nonostante i numerosi brindisi natalizi."Siamo alla seconda edizione. La prima ha avuto molto successo e l'abbiamo riproposta per questo motivo: qualche zampone o cotechino, in frigorifero, ci può ancora essere".Ai fornelli l'attore Giobbe Covatta, il nuotatore Luca Dotto, l'attrice Anna Falchi, che si sono sfidati a colpi di piatti. Anche due stelle della cucina: Luca Marchini, chef stellato dell'Erba del Re, e Filippo Buonomini, responsabile del ristorante Cucina Eliseo che ha ospitato l'evento.Da uno studio del Codacons è emerso che il 20% degli acquisti alimentari degli italiani, fatti in occasione delle festività natalizie, finisce nella pattumiera. L'obiettivo è dunque utilizzare il cibo non utilizzato, con intelligenza.