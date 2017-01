Alternanza scuola-lavoro? I tedeschi promuovono la Buona Scuola

Roma, (askanews) - Con l'approvazione di otto decreti legislativi di attuazione della Buona Scuola, la possibilità di ampliare l'offerta formativa anche attraverso la realizzazione di percorsi di qualifica professionale è ormai quasi realtà.Il ministero dell'Istruzione e il Goethe Institut hanno collaborato dal 2013 al 2016 per promuovere l'alternanza scuola-lavoro, tra le novità della legge 107 (del 13 luglio 2015), a tutti nota come la "Buona scuola", con il sistema duale che è fiore all'occhiello della Germania. Per la responsabile per la Cooperazione Linguistica e Didattica del Goethe Institut in Italia, Ulrike Tiezte, una buona legge:"Io personalmente la trovo una riforma molto riuscita nell'ambito dell'introduzione dell'alternanza scuola-lavoro. Come si sa nei paesi dove esistono sistemi duali c'è una bassissima disoccupazione giovanile. Il governo Renzi ha avuto il coraggio di introdurre questa alternanza scuola-lavoro anche se nei primi anni molto difficile da realizzare, però i ragazzi hanno per la prima volta la possibilità di entrare in aziende, di imparare dal mondo del lavoro, conoscere professioni diverse che solo nella scuola non avrebbero mai conosciuto e questo apre un po' la mente verso l'orientamento professionale".