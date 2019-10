Asta record a Londra: 11,1 milioni di euro per dipinto di Banksy

Londra, 4 ott. (askanews) - Asta da record a Londra per il dipinto del celebre street artist Banksy che riproduce un immaginario parlamento di scimpanzé.L'opera "Devolved Parliament", esposta per la prima volta nel 2009, raffigura la Camera dei comuni di Westminster dove però i deputati sono tutti scimmie ed è stata venduta da Sotheby's per 11,1 milioni di euro, una cifra straordinaria per l'artista britannico, noto per i suoi murales."Il titolo gioca sull'idea di un governo decentralizzato, ma ciò che sottolinea è la regressione della più antica democrazia parlamentare nel mondo verso un comportamento tribale e animale, come abbiamo visto in varie trasmissioni televisive in tutto il mondo negli ultimi mesi e settimane - ha spiegato Alex Branczik, direttore del dipartimento Arte contemporanea di Sotheby's - penso che non ci siano dubbi sulle posizioni politiche di Banksy, ma il suo vero genio risiede nella sua capacità di ridurre questo dibattito incredibilmente complesso, a una singola immagine, che è importante e si diffonde molto bene, rapidamente nell'era dei social network e tra una popolazione che consuma immagini".Il precedente record di vendita per un quadro di Banksy apparteneva a "Keep it Spotless", che nel 2008 fu venduto, sempre da Sotheby's ma New York, per 1,8 milioni di dollari.