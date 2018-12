Boom di visitatori al presepe vivente di Monterchi, nell'aretino

Roma, (askanews) - Un percorso di un chilometro, in una scenografia davvero suggestiva: tra fiaccole e lucerne, tra il bosco e il borgo antico, va in scena il Presepe Vivente a Le Ville di Monterchi, nell'aretino. Tra i più famosi della zona, richiama ogni edizione migliaia di visitatori.Oltre 250 figuranti, 55 scene: dalla dimora del governatore fino all'oasi dei Re Magi, passando per gli antichi mestieri, il fabbro, la barbieria, i tintori, la filatrice, la tessitrice, i mercati di spezie, profumi, tappeti e stoffe. Fino alla scena della natività. Per terminare con la valle dei lebbrosi e chiudere il percorso con l'oasi dei Re Magi, che scenderanno il 5 e 6 gennaio.Il Presepe va in scena il 30 dicembre, il primo gennaio, il 5 e il 6 gennaio, dalle 17.15. Il percorso inizia dalla chiesa di Santa Maria della Pace delle Ville Monterchi.