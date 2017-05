Festa dei Ceri di Gubbio sbarca in Pennsylvania, per Sant'Ubaldo

Roma, (askanews) - La Festa dei Ceri di Gubbio sbarca oltreoceano e arriva nella piccola cittadina di Jessup, in Pennsylvania, dove si è festeggiato il giorno di Sant'Ubaldo. Si è così svolta prima la festa dei ceri grandi e successivamente la corsa dei ceri piccoli, guidati dai ragazzini. Il tutto accompagnato dalle benedizioni e l'omaggio ai ceraioli che non ci sono più. Oltre 10mila turisti hanno assistito alla manifestazione.Mauro Pierotti, presidente dell'"Associazione Eugubini nel mondo", che celebra il centenario della fondazione. "I legami partono da lontano, dalla fine del 1800 dopo la grande crisi agraria tanti italiani ed eugubini sono emigrati in altre zone per trovare lavoro. Il caso ha voluto che una grossa quantità di eugubini emigrassero in Pennsylvania dove c'erano tante miniere di carbone".Michael Cappellini, della Saint Ubaldo Society di Jessup. "Questa festa è per noi una delle cose più forti della vita, una festa per i nostri bisnonni e parenti di gubbio. Celebriamo tutti insieme, e quest'anno ancora di più perché sono arrivati tanti eugubini dall'Italia".