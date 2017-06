Roma, (askanews) - A Montecitorio, per la Festa della Musica, tanti giovani strumentisti nella Sala della Regina, per una cerimonia di premiazione da parte della Camera dei Deputati, a giovani musicisti vincitori di premi internazionali. Gli attestati sono stati distribuiti dalla presidente della Camera, Laura Boldrini. A presentare la cerimonia Elio, lui stesso musicista diplomato in flauto, e leader di Elio e le Storie Tese.Il più giovane dei premiati, oboista, è Carlo Mistretta.