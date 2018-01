Il paradiso dei golosi è a Rimini, successo per Sigep

Rimini (askanews) - Un mondo di delizie per tutti i palati ma anche per gli occhi perchè nella pasticceria una parte fondamentale la gioca la presentazione.Dal 20 al 24 gennaio a Rimini si tiene Sigep, la fiera internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè.La manifestazione, ormai punto di riferimento internazionale per il made in Italy legato al dolciario artigianale, è anche teatro di alcuni importanti eventi, tra cui la Coppa del Mondo della gelateria, il concorso The Pastry Queen, dedicato alle pasticciere e il campionato italiano di Cioccolateria.Centinaia di artigiani, gelatai e pasticcieri da tutto il mondo si sono dati appuntamento per la 39esima edizione della fiera, nelle cinque giornate ricche di eventi e show, si stima passino circa 160.000 buyers, un vero successo che conferma l'Italia leader della dolcezza.