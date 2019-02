In arrivo notti da sogno al Gardaland Magic Hotel

Castelnuovo del Garda, 14 feb. (askanews) - Dormire in una foresta incantata o fare bei sogni tra libri che volano sotto il cappello del grande mago. Mancano solo tre mesi all'inaugurazione dell'attesissimo Gardaland Magic Hotel - terzo hotel interamente tematizzato dedicato al tema Magia di Gardaland Resort - e le prime camere sono già pronte. Al ritmo di una camera ogni 36 ore, tutte le 128 stanze per un totale di 512 posti letto, saranno pronte per l'inaugurazione del 31 maggio.Ogni camera disporrà di due ampie zone separate: una con letto matrimoniale e una con due letti singoli, permettendo così all'intera famiglia di vivere con il massimo comfort un soggiorno meraviglioso e incantato nel celebre parco dei divertimenti tra alberi parlanti e creature magiche.Tutto questo viene realizzato a tempo di record grazie al lavoro di più di 80 le aziende fornitrici, tutte Made in Italy, per un totale di quasi 600 maestranze, che lavorano per la realizzazione dei tre edifici che compongono l'Hotel su una superficie di 7.200 mq.Il Grande Mago - padrone di casa di Gardaland Magic Hotel - ha fatto visita al cantiere e ha ricevuto la chiave "magica" che consente di accedere alle stanze sino ad ora completate.