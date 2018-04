In Scozia le sculture di pietra che sfidano la gravità

Dunbar (askanews) - A Dunbar, in Scozia, più di 30 artisti provenienti da Spagna, Italia, Stati Uniti e dal Regno Unito, si sono affrontati nel secondo campionato europeo di Stone Stacking. La disciplina consiste nel creare vere e proprie sculture appogiando sassi e ciottoli comuni l'uno all'altro, in maniera da creare un equilibrio perfetto.Alla fine il vincitore, per il secondo anno consecutivo, è stato lo spagnolo Pedro Duran con un arco in pietra praticamente perfetto. Al secondo posto il britannico James Brunt.