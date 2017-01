Sagar Island (askanews) - Oltre 70mila pellegrini e sadhu, i santoni hindu, si sono immersi nelle acque del fiume Gange e del Golfo del Bengala, in India, per celebrare il cosiddetto Gangasagar Mela, il tradizionale bagno sacro di massa, in occasione del Makar Sankranti, una delle più importanti festività religiose nella mitologia hindu.