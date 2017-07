L'antico carcere di Nantes trasformato in un'opera d'arte

Nantes (askanews) - La vecchia prigione di Nantes sarà distrutta entro la fine dell'anno. Ma prima di diventare un cumulo di macerie, sta vivendo una nuova vita con la trasformazione in una galleria d'arte che ospita una mostra sull'universo carcerario.Fra disegni di detenuti che urlano di dolore e graffiti che evocano il caos su tutte le pareti, la visita alla prigione si trasforma in un viaggio angosciante nell'universo del carcere."Certo, lo sappiamo come è il carcere, ma qua si vede: si dice che è duro, che fa diventare pazzi ed è quello che c'è scritto su queste pareti, così come tutti i colori, rende folli e disumani".Il carcere, che venne costruito in centro città nel 1896, è stato trasformato da 10 artisti che hanno reso arte il dramma sociale e psicologico di chi si trova in galera. Opere effimere che spariranno quando la prigione verrà demolita definitivamente. Al suo posto sorgerà un'area residenziale.