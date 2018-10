L'eroe di Transformers Bumblebee sbarca a Lucca Comics 2018

Lucca (askanews) - L'eroe giallo di Transformers, Bumblebee sbarca alla 52esima edizione di Lucca Comics & Games, l'appuntamento più atteso dagli amanti di fumetti e videogiochi di tutta Italia.Il robot interattivo, a grandezza naturale, composto al 90% da materiali di recupero e riciclati, sarà in mostra per sensibilizzare adulti e bambini sull importanza dell'energia pulita e del rispetto dell'ambiente. Il suo "papà" è Labadanzky, street artist genovese di fama nazionale con il pallino per gli automi di dimensioni esagerate e una smodata passione per i Transformers, i mitici autorobot della Hasbro.Il "suo" Bumblebee è alto più di 4 metri, pesa oltre 150 chili e funziona davvero; si muove, s'illumina, parla e saluta tutti, alimentato con l'energia cinetica generata dagli stessi spettatori girando una ruota gialla.L'automa sarà esposto da mercoledì 31 ottobre a domenica 4 novembre 2018 in Piazza San Giusto a Lucca a disposizione del pubblico della manifestazione che potrà condividere i propri selfie con gli hashtag #SelfieConBumblebee a #LuccaCG18.L'Autobot di Cybertron che quando non è un umanoide, è uno strepistoso Maggiolino giallo (o una Chevrolet Camaro, a seconda delle versioni), è anche il protagonista di uno spin-off della saga cinematografica dedicata ai Transformers che uscirà in tutti i cinema italiani il 20 dicembre 2018.