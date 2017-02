La festa dell'uomo nudo, in Giappone si combatte così la sfortuna

Okayama (askanews) - Un cerimonia antichissima ma alquanto singolare per scacciare le sfortuna. Hadaka Matsuri (letteralmente festa dell'uomo nudo) è un festa tradizionale giapponese che risale a 1.200 anni fa e si celebra a OkayamaCirca 10mila uomini con addosso solo il fundoshi - il tradizionale perizoma locale che si muovevano come un sol uomo.Durante la festa di origine shintoista i partecipanti si devono immergere nell'acqua gelata in media 9 gradi per la loro purificazione dopo aver trascorso alcuni giorni in isolamento per pregare.