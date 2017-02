La musica di Michael Nyman per ricostruire le scuole di Norcia

Milano (askanews) - La musica di Michael Nyman pianista e brillante compositore all'UniCredit Pavilion a Milano, per aiutare i terremotati. L'autore della colonna sonora di Lezioni di piano si esibirà Mercoledì 8 marzo a favore della Fondazione Francesca Rava a sostegno della costruzione di 3 scuole di Norcia tra i centri più colpiti dal sisma.La ricostruzione procede, ma non è semplice, Fondazione Rava da subito è stata in prima linea per portare soccorso alle popolazioni. Fondamentale per evitare che queste zone vengano abbandonate, permettere ai bambini e giovani di continuare ad andare a scuola nella loro città. L'intero ricavato della serata nata dal generoso gesto di Nyman, sarà appunto devoluto al progetto di costruzione di 3 scuole a Norcia, una nuova scuola materna, una elementare, una media per una popolazione scolastica di circa 600 bambini.