Milano da Guiness col Panettone Artistico più grande del mondo

Milano (askanews) - Una montagna di dolcezza e golosità, a Milano è stato realizzato in Galleria Vittorio Emanuele il Panettone Artistico più grande del mondo.Realizzato dal team del Chocolate Academy Center guidato dal ma tre chocolatier campione del mondo Davide Comaschi, questo gigante buono pesa 332,2 kg, ha un diametro di 115 cm e un'altezza di 150 cm.La delegazione del World Guinness Record convocata per attestare la straordinaria impresa, ha certificato che si tratta proprio del più grande panettone artistico del mondo. Il record è stato raggiunto dopo cento ore di lavorazione, con un team di sei professionisti della pasticceria. Un'opera che mette al centro del mondo il tipico dolce meneghino nella versione artistica con decorazioni che riprendono lo skyline di Milano e applicazioni di #RosaMilano, la pralina che Davide Comaschi ha realizzato per la città.