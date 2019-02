Milano, Luti: mostra a Palazzo Reale per i 70 anni di Kartell

Milano (askanews) - Per celebrare i suoi 70 anni, Kartell, in occasione del Salone del Mobile, inaugurerà la mostra "The Art Side of Kartell" curata da Ferruccio Laviani e Rita Selvaggio, ospitata nelle stanze del Palazzo Reale di Milano dal 10 aprile al 12 maggio. Attraverso il percorso narrativo, volutamente non cronologico, che include alcuni dei capitoli più importanti della produzione dell'azienda milanese, la mostra rappresenterà, con il linguaggio delle opere e degli oggetti esposti, il rapporto stretto e continuo tra l'azienda e il mondo dell'arte, nelle sue varie declinazioni e differenti registri, come ha evidenziato il presidente di Kartell, Claudio Luti. Una rassegna delle visioni di ieri del "futuro" attraverso oggetti, esperienze e modelli di sapere collettivo, materiali d archivio e immagini in movimento, pittura, installazione e performance, documenti e prototipi.