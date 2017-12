Milano, una metropoli di LEGO per stimolare la creatività

Milano (askanews) - Una città in miniatura, ma popolata da 6000 mini figure LEGO, tra le quali non mancano i supereroi. A Palazzo Giureconsulti è stata allestita la mostra "City Booming Milano", esposizione di una metropoli fatta con oltre sette milioni di mattoncini, firmata da Wilmer Archiutti, fondatore di LAB, laboratorio creativo di Roncade, nel Trevigiano, che realizza forme e architetture di LEGO."Durante tutta la vita - ha detto Archiutti ad askanews - oltre a giocarci, ho iniziato a collezionarli. Però continuare a collezionarli e semplicemente accumularli, senza poterne godere fisicamente, a u certo punto era diventato per me un limite. Ho pensato quindi di mettere a disposizione, sia mia sia del pubblico, la mia collezione e la mia creatività. In modo da potermi anche confrontare con gli altri e soprattutto poter godere della mia collezione, che in alternativa chiusa nelle scatole o in garage avrebbe avuto molto meno senso".Quella in mostra è infatti la collezione personale di Wilmer, che ha alimentato nel corso degli anni, lavorando sui set ufficiali con la dovuta creatività. Anche per inviare un messaggio ai bambini e ragazzi, per i quali sono previsti laboratori contestuali alla mostra, a pensare in modo autonomo e senza farsi frenare dalle regole."Noi vogliamo dimostrare a questi ragazzi e a questi bimbi che partendo dal set, contestualizzando, ampliando, mettendoci fantasia e creatività, si possono realizzare molte cose, anche più importanti di quelle che LEGO con i suoi set propone".La mostra a Palazzo Giureconsulti resta aperta al pubblico fino al 14 gennaio.