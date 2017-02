Moda New York, capi caldi e avvolgenti secondo Michael Kors

New York (askanews) - Coprirsi quando fa freddo, sembra un concetto banale ma non sempre applicato dalle grandi case di moda. Ed ecco che Michael Kors, per l'Autunno-Inverno 2017/18, a New York ha presentato una collezione ispirata proprio all'idea: Let's cover up! una collezione all'insegna del layering e dei materiali caldi e preziosi, tipici della stagione invernale.Spazio anche a pellicce voluminose e ai cappotti oversize in una color palette che vira dal delicato avorio all'intenso nero, passando per cammello e verde oliva.