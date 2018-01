Moda Parigi, Valentino reinterpreta l'eleganza maschile

Parigi (askanews) - A Parigi occhi puntati sulla sfilata della maison Valentino, che ha presentato la nuova collezione uomo per il prossimo autunno-inverno disegnata da Pierpaolo Piccioli. Una serie di modelli che reinterpretano il concetto di eleganza maschile grazie all'estro e alla creatività della maison. A fare da padrone è stato il tema del romanticismo, inteso come "la sovversione gentile dell'interiorità messa a nudo, come urgenza autentica di mostrarsi per quel che si è, non esibizione garrula di quel che si vorrebbe apparire".Tutti i capi vengono indossati con le sneaker bianche che danno un accento urbano a capi tradizionali.