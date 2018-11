Modena, Sciocolà d'oro per il "re" degli chef Massimo Bottura

Modena (askanews) - Uno in carne e ossa, l'altro di cioccolato, Massimo Bottura ha un goloso gemello a Modena: si tratta di una scultura, realizzata con 800 chili di cacao dal maitre chocolatier veneto Mirco Della Vecchia e ispirata al Monte Rushmore con scolpiti i volti di Bottura, Vasco, Pavarotti e Enzo Ferrari.Il re degli chef, emozionato da questo omaggio ironizza così."Quando ti ritrovi insieme a Enzo Ferrari e Luciano Pavarotti rimani un po' perplesso soprattutto perchè io e Vasco siamo vivi ed essere celebrati così è quasi un po' imbarazzante, che è una gloria della musica, siamo ancora in vitaIl patron dell'Osteria Francescana è stato anche premiato con il Sciocolà d'oro nell'ambito della festa in corso a Modena fino a domenica."Vivo il cioccolato nella quotidianità, nel dolce, nel salato: dall'antipasto, al primo, al secondo e non sempre e solo focalizzato al dessert, perchè il cioccolato è una materia veramente complessa e a seconda di quella che è la percezione al palato lo utilizziamo usando delle vie alternative per rendere visibile l'invisibile".