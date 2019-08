Musica, teatro, arte e fotografia a Rural Dimensions

Bellosguardo, 13 ago. (askanews) - Tanto interesse di pubblico per la IV edizione di Rural Dimensions: dall'11 al 13 agosto a Bellosguardo (SA), all'interno del Parco Nazionale del Cilento.Tre giorni di musica, teatro, arte e fotografia con tanti ospiti del panorama nazionale sotto la Direzione Artistica di Marco Messina (99 Posse). La rassegna si è aperta con la mostra fotografica di Alessandro Imbriaco, la performance teatrale di Domenico Ingenito e Francesco Calicchia, la proiezione del film "I Villani".Il 12 agosto un reading di Nicola Ingenito "Le voci di Bellosguardo", la performance di Gianmaria Borzillo "Rapture", a il concerto di Giorgio Canali + Rossofuoco e il live set dei Retina.it.Il 13 agosto, sale sul palco Vinicio Marchioni con "La più lunga ora - Ricordi di Dino Campana e Sibilla Aleramo". All interno dell'ultima giornata di programmazione si terrà anche il concerto di Daniele Sepe e il Canzoniere Terrestre a chiudere il dj set di Marco Messina.Bellosguardo torna ad essere "Paese d'Arte", dopo l'esperienza delle residenze artistiche partite a febbraio 2019 con l'evento di tre giorni "Silenzio" in cui il territorio si è offerto agli artisti e all'eterogeneità dell'arte stessa, con lo scopo di pianificare un'attività di residenza e di interventi sul territorio che possa durare tutto l'anno.