Nuova Delhi celebra la terza Giornata internazionale dello Yoga

Roma, (askanews) - Migliaia di indiani si sono dati appuntamento nel cuore di Nuova Delhi, come in tutta l'India, per celebrare la terza edizione della Giornata internazionale dello Yoga, praticando insieme l'antica disciplina indiana.Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 21 giugno, su iniziativa del primo ministro indiano Narendra Modi, International Yoga Day, detto anche informalmente Yoga Day.Nelle immagini aeree girate alle prime ore del giorno, è stata ripresa la lezione di yoga a Connaught Place. Sulle note di un sitar, dagli altoparlanti una voce dolce ha invitato a "Ispirare ed espirare" durante le varie posizioni (asana)."Oggi lo yoga è divenuto parte integrante di tante vite. La popolarità dello yoga fuori dall'India è grande e ha unito il mondo all'India", ha dichiarato il premier nazionalista hindù Modi da Lucknow, capitale dello Stato dell'Uttar Pradesh, dove ogni anno pratica in mezzo alla folla con il suo tappetino.Nel paese da 1,25 miliardi di persone esiste anche un ministero dedicato allo yoga e alla medicina tradizionale come l'ayurveda.