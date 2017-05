Paestum per "un errore" non è tra i 5 Supermusei senza direttore

Roma, (askanews) - Non c'è il Parco Archeologico di Paestum diretto attualmente dal tedesco Gabriel Zuchtriegel, come inizialmente emerso dall'anticipazione sulla sentenza del Tar del Lazio data dal Sole24ore, tra i 5 Supermusei che rimarranno senza direttore. Ad affermarlo il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, che ha incontrato i giornalisti nella sede del Ministero subito dopo avere appreso della sentenza che annulla 5 delle 20 nomine dei Superdirettori, 7 dei quali sono non italiani."Peraltro ci sono anche delle conseguenze pratiche perché la sentenza è stata pubblicata e quindi da oggi 5 importanti musei sono senza direttore: sono Mantova, Museo archeologico di Napoli, Museo archeologico di Taranto, il museo archeologico di Reggio Calabria e le gallerie estensi di Modena. Non c'è come ho letto sui giornali il sito archeologico di Paestum, semplicemente perché - mi pare di avere capito - c'è stato un errore di notifica altrimento sarebbe caduta la mannaia anche su di lui per il tema di essere non italiano ma tedesco", ha precisato Franceschini."Il Tar si è pronunciato sui casi che sono stato oggetto di impugnativa non sugli altri che restano in carica", ha spiegato."Io leggo le sentenze e basta e non do letture politiche, registro con grande dolore quello che questo comporta praticamente e per l'immagine dell'Italia nel mondo", ha concluso.